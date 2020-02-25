Ижевск, , 14:11 — REGNUM В Удмуртии произошло ДТП с четырьмя погибшими на 18-м км автодороги Игра — Глазов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, 34-летний водитель автомобиля внедорожника Toyota выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Х-Ray. В результате аварии погибли водитель и 36 летняя-женщина, которые находились в отечественном автомобиле. А также две девочки в возрасте семи и девяти лет, которые ехали в автомобиле Lada. Водитель внедорожника госпитализирован с травмами различной степени тяжести

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля тяжелая дорожная авария произошла на федеральной трассе «Россия» (Москва — Петербург) в Тосненском районе Ленинградской области. В ней погибли два человека, еще трое пострадали. В числе раненых — двое детей.