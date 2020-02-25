Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM Около 3,4 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области на помощь пострадавшим от взрыва бытового газа азовчанам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 25 февраля.

В настоящее время установлены родственники одного из погибших. Родственники второго погибшего устанавливаются, уточнили в пресс-службе. 400 тыс. рублей получит пострадавшая. 59 жильцов многоквартирного дома получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, ещё 16 жильцам направят от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона Василий Голубев назвал виновных во взрыве газа в Азове. Трагедия, по мнению губернатора, произошла из-за промедления газовых служб на заявку жильцов дома. Хлопку предшествовала утечка голубого топлива. После взрыва вспыхнул пожар. По факту чрезвычайного происшествия в Азове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Читайте ранее в этом сюжете: Назван размер компенсаций семьям жертв при взрыве газа под Ростовом-на-Дону