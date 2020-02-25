Краснодар, , 14:08 — REGNUM Глава Краснодара Евгений Первышов просит полицию найти и задержать виновных в стрельбе у кинотеатра «Аврора». Ситуацию мэр прокомментировал на планёрном совещании 25 февраля.

«Что касается безопасности. У нас уже несколько случаев в районе кинотеатра «Аврора», по ул. Офицерской, 43 происходит какая-то стрельба — и по машинам, и по дому — здесь необходимо полиции в кратчайшие сроки разобраться и принять все необходимые меры для поимки и задержания правонарушителя. Это на самом деле вопиющий случай», — приводит слова мэра Краснодара пресс-служба администрации города.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром 20 февраля — о ЧП в социальных сетях сообщили очевидцы. Пуля попала в стекло квартиры в жилом доме.