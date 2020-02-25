Иркутск, , 14:04 — REGNUM Самые лучшие человеческие и профессиональные качества проявили двое сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы Отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Евгений Механиков и Артем Погодаев, узнав о том, что супруге обратившегося к ним автомобилиста требуется срочная медицинская помощь. Как сообщает официальный сайт ГУ МВД РФ по Иркутской области, полицейские, включив проблесковые маячки и используя громкоговорящее устройство, сопроводили автомобиль попавших в беду людей до ближайшей больницы.

«Сотрудники полиции не только оказали помощь супружеской паре, но и успокоили их шестилетнего сына, который в это время находился в салоне автомобиля. Мальчик сильно испугался за здоровье мамы», — отмечается в официальном сообщении.

Известно также, что медики успели спасти пациентку.