Пенза, , 14:03 — REGNUM В Кузнецке автомобиль врезался в бетонную стену и загорелся, водитель погиб за рулём. Авария произошла 25 февраля ранним утром, сообщает группа пропаганды управления ГИБДД по Пензенской области.

По данным ведомства, 60-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и врезался в стену напротив дома по улице Осипенко, сообщает Pravda-news. После столкновения автомобиль загорелся, водитель скончался на месте происшествия. В ликвидации последствий аварии принимали участие 10 сотрудников личного состава МЧС и две единицы техники.

По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Пермском крае произошла смертельная авария на Полазна-Чусовой. Возле села Шушпанка столкнулись на трассе УАЗ и «Фиат Дукат». Из-за столкновения машины загорелись. По предварительным данным полиции, в автоаварии погибли люди.