Уфа, , 14:00 — REGNUM Уголовное дело об участии в преступном сообществе возбудили в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По данным ведомства, 12 жителей республики в возрасте от 18 до 34 лет причастны к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, в Салавате был обнаружен автомобиль отечественного производства, который был припаркован около дома, где проживал 24-летний подозреваемый в сбыте наркотических веществ. В салоне автомобиля стражи порядка изъяли около шести килограммов синтетического наркотика. При личном досмотре у подозреваемого и его приятельницы полицейские изъяли свыше 80 граммов порошка в свертках.

Сообщается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий стражи порядка обнаружили тайники в Башкирии, Астраханской, Оренбургской и Самарской областях. Из тайников было изъято всего свыше десяти килограммов наркотиков.

По предварительной версии, подозреваемый и его приятельница принимали оптовые партии синтетических наркотиков через закладки. Затем они расфасовывали наркотики на мелкие партии и сбывали их через тайники.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, совершенном в особо крупном размере. Всего сотрудниками оперативных служб было изъято свыше 16,7 кг наркотических средств. Кроме этого, было возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе.

В настоящее время восемь обвиняемых находятся под стражей, один подозреваемый находится под домашним арестом, еще трое — под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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