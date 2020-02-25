Белград, , 13:51 — REGNUM Два гражданина Сербии, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, заразились коронавирусом нового типа. Это подтверждено тестами, сообщает 25 февраля пресс-служба сербского МИД.

Медицинское исследование прошли 11 сербских граждан, входящих в состав экипажа лайнера. У двоих из них, мужчин 29 и 30 лет, нашли вирус. Заболевших переводят на берег.

Всего на борту карантинного лайнера находилось 14 сербов, трое из них ранее вернулись на родину. Заболевшие молодые люди стали первыми носителями вируса среди граждан Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Diamond Princess изолировали в японском порту Иокогама из-за носителей коронавируса на борту.

Читайте также: Члены экипажа Diamond Princess отказались эвакуироваться на Украину

А также: Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess