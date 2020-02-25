Ставрополь, , 13:45 — REGNUM Сильный ветер нарушил электроснабжение в нескольких населенных пунктах Ставропольского края. К 13:00 без света остались порядка 10 тыс. абонентов, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Напомним, на Ставрополье в настоящее время действует экстренное предупреждение. Ранее сообщалось, что до 15:00 25 февраля местами в регионе ожидается сильный западный ветер до 30 метров в секунду.

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Сильный ветер также провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Так, на трассе близ станицы Незлобной Георгиевского района грузовой автомобиль был буквально сдут с проезжей части. Машина рухнула в кювет, но от полного опрокидывания фургон спас забор, в который он уперся кузовом и кабиной.