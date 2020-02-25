Челябинск, , 13:38 — REGNUM В Челябинской области два человека погибли в ДТП на трассе Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск. Авария произошла в Агаповском районе примерно в 11:00 по местному времени, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Известно, что водитель машины «Мерседес Бенц» попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной «Тойота Ланд Крузер».

Водитель и пассажирка «Мерседеса» погибли. Находившиеся в машине дети пяти и 11 лет были госпитализированы. Пятилетняя девочка позднее умерла.

Семья ехала в Магнитогорск. В «Тойоте» находились двое жителей Магнитогорска, они госпитализированы.