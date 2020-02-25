Батайск, Ростовская область, , 13:18 — REGNUM В Батайске Ростовской области жители одного из общежитий пожаловались на холодные батареи. По данному факту следователи проведут проверку, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 25 февраля.

По словам жильцов, теплоснабжение в жилом здании перекрыто «из-за управляющей компании отключили с начала зимы». В связи с неудобства батайчане пытаются согреться с помощью тёплой одежды, электрообогревателей, что приводит к большим тратам электроэнергии.

Следственные органы организовали доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.