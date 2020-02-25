Иркутск, , 13:09 — REGNUM В Иркутской области вынесен приговор чиновнице из Осинского района. Как сообщает официальный сайт прокуратуры, эта 50-летняя местная жительница, являясь начальником финансово-экономического отдела и главным бухгалтером муниципального казенного учреждения района, в июле 2019 года при расчете собственной заработной платы, отпускных и материальной помощи, присвоила вверенные ей денежные средства, применив должностной оклад в завышенном размере.

Ущерб, причинённый муниципальному учреждению, составил более 120 тыс. рублей. В ходе следствия женщина полностью признала свою вину в совершении преступлений и возместила причиненный ущерб.

С учетом мнения государственного обвинения, суд приговорил подсудимую к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год со штрафом семь тысяч рублей.