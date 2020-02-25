Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM Ухудшение погодных условий в Ростовской области спровоцировало рост ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 февраля.

«За прошедшие сутки на территории Ростовской области произошло пять дорожно-транспортных происшествия, в результате пострадали восемь человек. Сопутствующей причиной данных ДТП стало ухудшение погодных условий, выпадение осадков в виде дождя», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть внимательными. Особую осторожность следует соблюдать в сложных погодных условиях.