пос. Маркова, , 12:59 — REGNUM Прокуратура Иркутского района обнаружила факт незаконного введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Марковского муниципального образования Приангарья. Как сказано в официальном сообщении надзорного ведомства, речь идёт о пожаре, случившемся летом 2019 года в одном из жилых домов по ул. Мира пос. Маркова.

По мнению правоохранителей, незаконное решение о введении режима ЧС явилось правовым основанием для заключения муниципального контракта с коммерческой организацией в обход публичных процедур, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на сумму свыше одного миллиона рублей.

Также известно, что итогом разбирательств стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).