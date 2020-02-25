Сильный ветер на Ставрополье буквально сдул грузовой автомобиль с проезжей части на трассе близ станицы Незлобной Георгиевского района. Необычная авария попала на видеорегистратор машины, ехавшей позади.
Ролик попал в социальные сети. На кадрах видно, как машина медленно отклоняется от прямого курса и съезжает на правую обочину. В конце концов она рухнула в кювет. От полного опрокидывания фургон спас заборчик, в который он уперся кузовом и кабиной.
Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Населению региона рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте, быть осторожными при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, не оставлять на улице детей без присмотра. Особое внимание в ведомстве советуют обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, а также на ветки деревьев.
На территории Ставропольского края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше локального уровня, связанных с обрывом линий связи и электропередач, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Также могут возникнуть нарушения в работе систем жизнеобеспечения.
«По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период с 21 часа 24 февраля и далее до 15 часов 25 февраля местами в Ставропольском крае ожидается очень сильный западный ветер 30 м/с», — сказано в сообщении.
Экстренное предупреждение объявили на Ставрополье из-за сильного ветра
Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае в связи с ухудшениемпогодных условий. Прогнозируется усиление ветра до 30 м/с, сообщилив пресс-службе МЧС России по региону.
В пресс-службе Дагестанской сетевой компании (входит в группу «Россети Северный Кавказ») сообщили, что энергетики восстанавливают нарушенное ветром энергоснабжение. В аварийно-восстановительных работах участвуют 156 специалистов в составе 45 бригад, также задействовано 52 единицы спецтехники.
Сильный ветер оставил без света более 80 тыс. жителей Дагестана
Массовые аварийные отключения электроснабжения происходят в Дагестане с утра 25 февраля из-за сильного ветра. Без света остались жители 116 населённых пунктов — около 81,7 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
В связи с непогодой населению советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и других сооружений повышенного риска.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды силы и средства главного управления МЧС России по Дагестану готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
«В ближайшие восемь-десять часов [сообщение опубликовано в 07:00 25 февраля] по районам моря и по районам Дагестана ожидается усиление северо-западного ветра до 22−27 метров в секунду. Высота волн два-три метра», — сказано в сообщении.
В Дагестане объявлено штормовое предупреждение
Усиление ветра до 27 метров в секунду прогнозируется в Дагестане с утра до вечера 25 февраля. В республике объявлено штормовое предупреждение,