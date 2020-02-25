Непогода накрыла регионы Северного Кавказа с утра 25 февраля. Сильный ветер, который в некоторых субъектах достигает 30 метров в секунду, срывает крыши зданий, вырывает деревья, сдувает машины. Не обошлось и без массовых отключений электроснабжения.

О непогоде в регионах СКФО — в трансляции ИА REGNUM.