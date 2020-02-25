Ульяновск, , 12:52 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области бывший главный бухгалтер муниципального предприятия признана виновной в хищении средств населения, собранных за оплату ЖКУ. Ущерб оценён следствием в 1,8 млн рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Перед судом предстала бывший сотрудник предприятия «Новомайнские теплосети», которая организовывала контроль средств, вносимыми гражданами в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. По данным следствия, в ряде случаев при формировании реестров для зачисления зарплаты она включала ложные сведения.

«Завышая размер собственной оплаты труда, злоумышленница организовывала перечисление средств на принадлежащие ей лицевые счета банковских карт», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, с февраля по октябрь 2018 года муниципальному предприятию был причинен ущерб на сумму более 1,8 млн рублей. Суд признал злоумышленницу виновной в присвоении, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст.160 УК РФ), назначив три года условного лишения свободы. Также она оштрафована на 200 тыс. рублей.

Районная прокуратура, которая настаивала на реальном сроке, планирует подать апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области прокуратура сочла «чрезмерно мягким» условный приговор, который вынесен бывшему бухгалтеру колонии-поселения за хищение 645 тыс. рублей бюджетных средств. Государственное обвинение просило назначить реальный срок.