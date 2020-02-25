Тула, , 12:52 — REGNUM Более 20 тысяч жителей остались без водоснабжения в Киреевске Тульской области утром 25 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение об отключении холодной воды поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области в 10:40. В общей сложности в зону отключения, как установлено, попало более 2,3 тыс. домов различной этажности, в которых живут более 20 тыс. человек. Теплоснабжение не нарушено, уточнили в МЧС.

Причиной отключения воды стала авария — износ канализационного коллектора диаметром 500 мм. В настоящее время на месте порыва работают аварийно-восстановительные бригады. Сроки ликвидации пока не называются.