Ханты-Мансийск, , 12:46 — REGNUM В Югре 26 февраля в большинстве районов ожидается ветер порывами до 18 м/с и метель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Местами в регионе будет наблюдаться интенсивные снежные осадки. И такая погода сохранится до 28 февраля.

Водителям необходимо в это время быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, особенно на загородных трассах, предупреждают спасатели. И рекомендуют воздержаться от обгонов впереди идущего транспорта.

При сильных порывах ветра из-за перехлёста линий электропередач могут возникнуть перепады напряжения в электрической сети в квартирах. Перед уходом из дома рекомендуется обесточивать электроприборы — выдернуть вилки из розеток.