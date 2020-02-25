Уфа, , 12:51 — REGNUM В Анапу из Уфы этим летом можно будет улететь на самолетах трех авиакомпаний. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

По сообщению пресс-службы воздушной гавани, с 5 июня текущего года регулярный рейс из столицы Башкирии в Анапу открывает авиакомпания «Победа», которая будет осуществлять полеты по понедельникам и пятницам на Boeing 737−800.

Кроме этого, летом из Уфы в Анапу можно будет улететь на самолетах авиакомпаний Utair с 3 июня по понедельникам, средам, четвергам и субботам, и NordStar с 9 июня по вторникам.

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