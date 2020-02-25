Тель-Авив, Израиль, , 12:40 — REGNUM Представители вооруженных сил Израиля арестовали 26 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 25 февраля Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 5 тыс. палестинцев, в числе которых женщины, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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