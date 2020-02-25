Уфа, , 12:38 — REGNUM Четырех женщин обвиняют в мошенничестве с квартирами в Уфе. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ Башкирии.

По версии следствия, в 2018 — 2019 годах подозреваемые осуществляли поиск квартир, владельцы которых не имели родственников, либо вели асоциальный образ жизни, либо отсутствовали, т.к. находились в колониях. Кроме этого, подозреваемые выявляли умерших собственников квартир, у которых отсутствовали наследники.

Следователи считают, что фигуранты уголовного дела подделывали паспорта собственников и правоустанавливающие документы на недвижимость. Затем они оформляли квартиры в собственность и продавали их третьим лицам.

Таким образом, по версии следователей, четырем женщинам в возрасте от 33 до 59 лет удалось похитить шесть квартир на сумму порядка 16,5 миллионов рублей. Обвиняемых задержали сотрудники УФСБ России по Башкирии.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

Отмечается, что ранее в отношении подозреваемых были возбуждены два уголовных дела по двум аналогичным фактам мошенничества.

Сообщается, что в настоящее время трое обвиняемых находятся под домашним арестом, четвертая фигурантка уголовного дела заключена под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

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