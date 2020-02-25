Воронеж, , 12:32 — REGNUM Двое жителей Воронежской области получили сроки за незаконный оборот огнестрельного оружия. Оба являлись так называемыми «чёрными копателями» и занимались поисками оружия на местах боевых действий времён Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области 25 февраля.

По данным УФСБ, оба фигуранта дела, 1977 и 1978 года рождения (первый уже имеет судимость) с 2015 года незаконно занимались раскопками на местах боёв Великой Отечественной войны. Свои находки они хранили по месту жительства и в гаражах. Кроме того, один из фигурантов из снарядов извлекал взрывчатые вещества. При обысках правоохранители обнаружили и изъяли ствол пулемета МГ-34, более килограмма тротила, гранаты Ф-1, РГ-33, взрыватели и боеприпасы различного калибра.

В мае 2019 года Острогожским районным судом Воронежской области подсудимые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Одному из фигурантов было назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тыс. рублей, второму — два года три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 5 тыс. рублей. Приговор был обжалован первым осуждённым, в итоге апелляционной инстанцией Воронежского областного суда в феврале 2020 года ему было изменено наказание на три года четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.