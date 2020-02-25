Сургут, Югра, , 12:27 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) днём 25 февраля произошёл пожар в пятиэтажном доме на ул. Бажова, 2. Два человека погибли, один пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило в 11:58 по местному времени (09:58 мск). Пожар был ликвидирован в 12:07.

Эвакуированы из дома 14 человек. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух человек.

Причины возгорания устанавливаются. На месте трагедии работают представители правоохранительных органов.