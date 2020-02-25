Чита, , 12:18 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальском крае сообщило некоторые подробности невероятно жестокого убийства, совершённого 12 февраля 2020 года в котельной ООО МК «Рассвет». Из официального сообщения следует, что двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры засунули мужчину в топку горящего отопительного котла.

По словам правоохранителей, то, что 35-летнего мужчины уже нет в живых, выяснилось в процессе его поисков согласно поступившему заявлению о пропаже. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.