Новочеркасск, Ростовская область, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области четырёхлетний мальчик погиб, случайно вдохнув канцелярский гвоздь. В больницу ребёнок был доставлен уже в состоянии клинической смерти.

Трагедия произошла в преддверии Дня защитника Отечества в станице Кривянской под Новочеркасском. Ребёнок пытался сделать подарок отцу — повесить свой рисунок на стену с помощью канцелярского гвоздя. Предмет повредил трахею и привёл к болевому спазму, а затем и остановке сердца, пишет «Блокнот». Родители не стали дожидаться бригаду скорой помощи и сами повезли сына в больницу, однако мальчик уже находился в состоянии клинической смерти.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2020 года в Новошахтинске восьмилетний ребёнок погиб, отравившись крысиным ядом. Следователи проводят доследственную проверку.

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