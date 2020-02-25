Пенза, , 12:17 — REGNUM В одном из домов в селе Чемодановка Бессоновского района были обнаружены тела четырёх человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Пензенской области.

По версии следствия, тела были обнаружены вечером 24 февраля в одном из домов по улице Фабричной. На четвертом этаже дома в одной из квартир обнаружены тела двоих мужчин 1982 и 1983 годов рождения. На пятом этаже в другой квартире найдены мертвыми женщина 1961 года рождения и мужчина 1994 года рождения. По предварительной версии, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Ни у одного из погибших телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время специалисты управления проводят осмотр места происшествия, газ в доме отключен. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, село Чемодановка «прогремело» на всю страну летом прошлого года. 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них позднее умер в больнице. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Позднее в полицию доставили более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны. 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке. Представитель суда отмечал, что все арестованные — цыганской национальности.

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