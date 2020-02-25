Электросталь, Московская область, , 12:00 — REGNUM В подмосковном горокруге Электросталь задержали двух подозреваемых в сбыте тяжелых наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, для реализации наркотиков использовалось специальное приложение для смартфонов. По подозрению в сбыте опасных веществ задержали местных жителей 20 и 25 лет.

«В телефоне одного из мужчин найдена фотография с координатами тайника. В ходе выезда по указанному адресу полицейскими обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения», — отметила она.

При обыске одного из подозреваемых также обнаружили 216 свертков с порошкообразным веществом. Также были изъяты электронные весы, мерная ложка, две катушки изоленты и магниты, которые могли использовать для крепления «закладок». Экспертиза показала, что в свертках находится наркотическое вещество героин общим весом около 100 г. Изъятое растительное вещество идентифицировали как гашиш. Кроме того полицейские обнаружили порядка 2,5 г психотропного вещества амфетамин, добавили в пресс-службе.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).