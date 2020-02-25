Томбукту , Мали, , 12:02 — REGNUM Три представителя вооруженных сил Мали погибли, а еще пятеро были ранены в результате атаки на военный лагерь в населенном пункте Бамбара Мауде, расположенном в области Томбукту на севере страны. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, в причастности к атаке подозревают исламистских боевиков. Как отмечают репортеры, для того, чтобы проникнуть в лагерь, злоумышленники использовали автомобили и мотоциклы с военными номерами. Нападавшие украли военную технику и оружие. По сообщениям военных источников, в ходе отражения атаки были уничтожены несколько боевиков.

Пострадавшие и погибшие военнослужащие были доставлены в центральные районы Мали специальным вертолетом миссии ООН, сообщают журналисты.

Как отмечают эксперты, в последнее время боевики стали нередко выдавать себя за представителей вооруженных сил Мали.