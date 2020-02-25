Пенза, , 11:56 — REGNUM На нескольких улицах Пензы в праздничные дни были замечены полицейские машины, кареты скорой помощи, пожарные и кинологические службы. Тревожные ситуации жители города обсуждают в сообществе в одной из социальных сетей.

В микрорайоне Арбеково был обнаружен подозрительный рюкзак, оставленный возле многоквартирного дома. Как оказалось, в нем лежали забытые вещи, не представляющие опасность. На улице Бородина пришлось проверять лежащий на лавочке сверток.

В разных районах города полицейские находили оставленные неизвестные емкости.

Забытый на лавочке квадрокоптер тоже не на шутку напугал жителей многоквартирного дома, хозяин не донес его до мусорного контейнера.

На каждый вызов бдительных граждан об обнаружении подозрительных предметов выезжали представители МЧС, полицейские и подразделения Росгвардии, сообщает PenzaInform. Все находки были изучены кинологами. Ни в одном случае опасных предметов не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в одной из больниц Новосибирска был обнаружен подозрительный предмет.

На улице Трикотажной в здании городской клинической больницы №12 обнаружен пакет с возбудителем сибирской язвы, сообщалось в социальных сетях. Больных, доставленных по скорой помощи, в больницу не пускали. На месте происшествия работали полицейские.