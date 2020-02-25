Владивосток, , 11:56 — REGNUM Подводный охотник из Владивостока Александр Че пропал в Индонезии, в акватории острова Бали.

Читайте также: Три рыбака утонули в озере в Ленинградской области

Александр Че подстрелил большого тунца, потом всплыл и отдал ружьё на лодку. Сам опять нырнул за добычей и пропал. Знакомые в лодке пытались его найти самостоятельно три часа, после чего обратились к спасателям. Но обнаружить подводного охотника так и не удалось.

«Родственники и родные не теряют надежды отыскать Александра, поскольку он считается одним из самых опытных подводных охотников в Приморье, побеждал и занимал призовые места на соревнованиях. У него большой опыт по добычи трофейных тунцов», пишут «ВестиПриморья».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области в озере Вишневское утонули три рыбака-любителя.