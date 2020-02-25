Новотроицк, Оренбургская область, 25 февраля 2020, 11:48 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области автомобиль сбил шестилетнего ребенка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло вечером 24 февраля на ул. Советской напротив дома № 83. Девочка госпитализирована с травмой головы.
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием ребёнка-пешехода проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.