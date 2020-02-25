Ровно, Украина, 25 февраля 2020, 11:47 — REGNUM В Ровенской области 11 человек отравились угарным газом, сообщила 25 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Среди пострадавших десять детей в возрасте от одного года до 14 лет. Все они являются членами одной семьи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове двое детей и один взрослый отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Читайте также: На Украине три человека отравились угарным газом