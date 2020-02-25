Ровно, Украина, , 11:47 — REGNUM В Ровенской области 11 человек отравились угарным газом, сообщила 25 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В селе Малушка Березновского района в частном жилом доме предварительно вследствие неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом в состоянии средней тяжести госпитализированы 11 человек», — сказано в сообщении.

Среди пострадавших десять детей в возрасте от одного года до 14 лет. Все они являются членами одной семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове двое детей и один взрослый отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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