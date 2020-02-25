Воронеж, , 11:44 — REGNUM Подозреваемый в совершении мошенничества на сумму около четырёх миллионов рублей задержан в Воронеже, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

37-летний житель Воронежа подозревается в том, что в 2018 году заключил с торговой организацией договор на поставку алкогольной продукции от имени частной компании, в которой он фактически не работал. Мужчина получил предоплату в сумме около четырёх миллионов рублей. Обязательства по договору он не исполнил, деньги потратил. В конце 2019 года представитель потерпевшей стороны написал заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Фигурант задержан сотрудниками полиции в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Теперь, если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.