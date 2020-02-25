Багдад, , 11:43 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» высокопоставленного члена Рабочей партии Курдистана (РПК) Яхью Думана в Ираке, об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, курдский повстанец сражался в рядах РПК против турецкого правительства с 1993 года, он являлся организатором нескольких громких спецопераций.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными в отношении физически устраненного противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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