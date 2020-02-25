Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Несколько районных судов Петербурга утром 25 февраля вновь эвакуируются после поступивших на их электронные почтовые ящики сообщений о «заминировании». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В частности, эвакуируются Василеостровский, Октябрьский, Приморский, Красногвардейский, Петродворцовый, Петроградский, Смольнинский районные суды.

Напомним, во всех предыдущих случаях угрозы взрыва не подтвердились. Однако злоумышленники, рассылающие угрозы с анонимных почтовых сервисов, не унимаются и требуют выплаты крупной суммы в биткоинах. Волна угроз продолжается почти каждый рабочий день, начиная с ноября 2019 года.

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