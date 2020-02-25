Самара, 25 февраля 2020, 11:40 — REGNUM Два случая отравления угарным газом произошли в Самаре. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, один случай произошел днем 24 февраля на ул. Аэродромной, д. 44.
Из-за неисправности газового оборудования отравились угарным газом семья из четверых человек, в том числе двое детей.
В результате мужчину 1980 г. р. и женщину 1987 г. р. доставили в клиническую больницу им. В.Д. Середавина. В детскую клиническую больницу № 1 были госпитализированы две девочки 2008 и 2014 годов рождения.
Сообщается, что в настоящий момент врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести. При этом угрозы жизни нет.
Второй случай произошел поздно вечером 24 февраля в п. Мехзавод, в 11 квартале, д. 20. Угарным газом отравилась женщина 2000 года рождения. Пострадавшую доставили в клиническую больницу им. В.Д. Середавина.
Врачи оценили состояние ее здоровья как средней степени тяжести. При этом угрозы ее жизни нет. В настоящий момент спасатели устанавливают причины происшествия.
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