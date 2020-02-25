Азовский район, Ростовская область, 25 февраля 2020, 11:34 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области водитель сбил подростка-пешехода. Ребёнок госпитализирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла на Кагальницком шоссе вечером 24 февраля. Водитель ВАЗ 21 102 сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре». В результате ДТП ребёнок получил с травмами.
Сотрудники дорожной полиции призывают водителей снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.