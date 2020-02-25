Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM Жителям свердловской области рекомендуется отказываться от услуг различных сервисов по поиску попутчиков и совместных поездок. С соответствующим обращением выступило региональное управление ГИБДД.

«В этом случае пассажир не владеет информацией ни об опыте и стаже вождения, ни об имеющихся правонарушениях у водителя. Кроме этого, неизвестно в каком состоянии водитель находится за рулем. В погоне за прибылью такие водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь пассажиров, которые едут с ними в автомобиле», — сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 февраля в Свердловской области произошло ДТП в результате которого водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2114» и два пассажира получили травмы, а ещё один пассажир — скончался. Им оказался 16-летний подросток из башкирской деревни, который ехал в Екатеринбург на учёбу.

Как было установлено в ходе дознания сотрудниками дорожной полиции, 25-летний водитель «ВАЗ-2114» получил права на управление автомобилем пять месяцев назад. Перед поездкой он подал заявку на интернет-сервис о поиске попутчиков.

Вечером 24 февраля он не справился с управлением автомобиля и врезался в грузовик DAF.

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