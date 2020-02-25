Ульяновск, , 11:21 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска вступил в законную силу приговор по уголовному делу о покушении на убийство двухлетней девочки. Ей было нанесено несколько десятков ударов, в том числе вилкой и ножом. Обвинённый в совершении преступления 43-летний мужчина получил девять лет строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление было совершено ночью 30 августа 2019 года в рабочем посёлке Мулловка. По данным правоохранителей, 43-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес более 20 ударов руками, вилкой и ножом в жизненно важные органы двухлетней девочке. Ребёнка врачам удалось спасти.

В правоохранительных органах отмечают, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление, толкнув в грудь полицейского. При расследовании было также установлено, что преступлению предшествовала ссора между матерью ребёнка и обвиняемым, который являлся её гражданским мужем.

Фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему назначено девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из посёлков Ульяновского районе был вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого признали виновным в жестоком убийстве полугодовалого мальчика. Следствием и судом установлено, что 14 мая 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности в ходе ссоры с супругой несколько раз ударил ребёнка по голове. Приговором суда ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить матери ребенка 2 млн рублей.

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