Тбилиси, , 11:26 — REGNUM В Грузии движение на трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, ведущей в Россию, введено ограничение движения для автомобилей. Об этом 25 февраля сообщает Департамент автомобильных дорог страны.

По данным ведомства, причиной ограничения являются снежные заносы и гололед. Движение грузовых автомобилей с прицепом или полуприцепом запрещено на участке Гудаури (Поста) — Коби. На остальные виды автомобильного транспорта ограничение не действует.

В Департаменте автомобильных дорог отмечают, что преодолеть участок Гудаури (Поста) — Коби можно по противолавинным туннелям. Движение будет контролировать патрульная полиция.