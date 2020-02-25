Найроби, , 11:34 — REGNUM Судья апелляционного суда Кении Санкале оле Кантай был арестован по подозрению в причастности к «одному из самых известных убийств в Кении за последнее время». Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение кенийских СМИ.

По информации журналистов телерадиокомпании, Кантаю были предъявлены обвинения в оказании помощи главной подозреваемой по делу об убийстве голландского бизнесмена Тоба Коэна, его вдове Саре Вайриму.

По версии следствия, в сентябре 2019 года, через два месяца после пропажи, тело Коэна было обнаружено в септике. Вайриму не признала себя виновной в убийстве своего мужа и в настоящее время ожидает суда.

Судья Кантай не дал никаких комментариев после того, как его предполагаемая связь с подозреваемой в убийстве была подвергнута тщательному расследованию. По сообщению репортеров, Кантай обвиняется в оказании помощи подозреваемой при подаче заявлений в полицию о пропаже и смерти ее мужа.