Берлин, , 11:16 — REGNUM В немецком городе Фолькмарзен в результате наезда на толпу зрителей пострадали 35 человек, 18 из них — дети. Об этом полиция Северного Гессена сообщила в своем Twitter.

Отмечается, что 17 человек были выписаны из больницы или находятся на амбулаторном лечении. Мотив преступника до сих пор не ясен, уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен) на параде автомобиль въехал в толпу зрителей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали водителя транспортного средства. Его обвинили в покушении на убийство.

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