Петропавловск-Камчатский, , 11:16 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 4,9 зарегистрирован в Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки 25 февраля. Об этом сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 17:35 по местному времени (08:35 мск), его эпицентр находился на 169 км юго-восточнее села Мильково, очаг залегал на 18 км ниже дна моря.

Население полуострова толчок не ощущало, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в акватории Тихого океана вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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