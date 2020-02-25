Товарковский, , 11:08 — REGNUM Пятилетняя девочка утонула в водоёме в посёлке Товарковский Богородицкого района Тульской области вечером 24 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как предварительно установлено, на лёд водоёма пятилетнюю девочку и её младшую сестру привёл отчим. В какой-то момент мужчина и одна из девочек провалились под лёд. Взрослому удалось выбраться из воды, однако ребёнок утонул. Тело девочки извлекли из воды сотрудники МЧС.

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели ребёнка.

Отметим, по данным ГУ МЧС по Тульской области, на данный момент на участках ряда водоёмов в Тульской области лёд фактически отсутствует.