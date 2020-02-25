Красноярск, , 11:07 — REGNUM Красноярский чиновник обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что фигурантом дела стал 41-летний руководитель управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска. По предварительной версии следствия, чиновник не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта «Бездомный пёс», касающейся отлова и содержания бездомных животных. Это привело к смерти женщины от бездомных собак. ЧП произошло 22 февраля. Ещё одна женщина госпитализирована в медучреждение с тяжёлыми травмами.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Ленинском районе Красноярска на территории гаражного массива нашли тело мужчины с травмами, характерными для укусов домашних животных.

Читайте также: В Красноярске нашли тело мужчины со следами укусов собак