Владивосток, , 11:11 — REGNUM Всех студентов из Японии и Южной Кореи, которые прибывают в Приморье, отправляют на обследование в медцентр ДВФУ.

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Из 16 прибывших иностранных студентов — десять оказались здоровы, а у шести выявлено подозрение на коронавирус. Их оперативно изолировали на карантин, сообщает ОТВ «Панорама».

В ДВФУ из-за коронавируса каникулы для китайских студентов продлили до 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, препарат против коронавируса совместно разработали национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США и американская фармакологическая компания Moderna. Приступить к клиническим испытаниям вакцины планируется в апреле 2020 года.