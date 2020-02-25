Южно-Сахалинск, , 11:13 — REGNUM Транспортная прокуратура Сахалина проводит проверку инцидента с повреждением шасси у самолёта в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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Рейс авиакомпании Россия был задержан по техническим причинам. Во время буксировки самолёта техническими службами аэропорта произошло повреждение передней стойки шасси. На борту находились 212 человек. Вместо 23 февраля они улетели в Москву только 24.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля самолёт АН-24 совершил жесткую посадку в Магадане. На борту находились 12 вахтовиков и 2 пилота. Все 14 человек получили травмы и доставлены в больницу.