Благовещенск, , 11:04 — REGNUM В Амурской области произошел сход 18 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Отмечается, что инцидент произошел в 07:45 мск на перегоне Тоннельный — Кундур — Хабаровский. В результате был нарушен габарит обоих путей, а также отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января на станции Мегет в Иркутской области сошли с рельс 30 вагонов с углём. Никто не пострадал, угрозы экологической ситуации в результате аварии не возникло. Восстановительные работы продолжались двое суток.

В связи с произошедшим было задержано отправление поезда дальнего следования Иркутск — Усть-Илимск и двух пригородных поездов.

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