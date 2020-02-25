Благовещенск, , 10:50 — REGNUM В Приамурье с рельсов сошли 18 вагонов с углём грузового поезда.

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Как сообщило ИА Амуринфо, инцидент произошёл на перегоне Тоннельный — Кундур двухпутного электрифицированного участка Архара — Известковая Хабаровского теруправления ДВЖД. Нарушен габарит обоих путей. Отсутствует напряжение в контактной сети железной дороги. Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года в Якутии перевернулась железнодорожная цистерна с нефтепродуктами. Накануне в Хабаровском крае также опрокинулась цистерна с топливом. 60 тонн нефтепродуктов пролились на почву.