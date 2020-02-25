Новокуйбышевск, Самарская область, 25 февраля 2020, 10:47 — REGNUM Доследственную проверку информации о нападении бродячих собак на детей в Новокуйбышевске начали следователи Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, 23 — 24 февраля текущего года в социальных сетях было опубликовано сообщение о нападении стаи бродячих собак на детей в городе Новокуйбышевск.
По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства данного происшествия, устанавливают детей, которые пострадали от животных.
Сообщается, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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