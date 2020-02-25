Барнаул, , 10:43 — REGNUM Сразу два надзорных ведомства — СУ СК РФ по Алтайскому краю и региональная прокуратура — известили о проведении проверки всех обстоятельств травмирования ребёнка в барнаульской МБОУ «СОШ №31».

Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.

Как сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних Евгений Панкратов, в ходе прокурорской проверки будут оценены действия должностных лиц образовательной организации на предмет соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса и своевременность оказания медицинской помощи.